Elkészülhet a Mamma Mia! harmadik része

Az Mamma Mia! színpadi változatának producere, Judy Craymer reményt adott a rajongóknak, úgy nyilatkozott a napokban a Dailymailnek, hogy a filmes franchise valószínűleg folytatódik egy harmadik résszel.

A Mamma mia szereplői és az ABBA egyik régi tagja, Björn Ulvaeus Stockholmban (Fotó: MTI/ EPA/Vilhelm Stokstad)

“Trilógiának szánták, és tudom, hogy a Universal azt szeretné, hogy én csináljam” – vallotta be a filmes, aki azt is elárulta, hogy négy újabb Abba dal is felcsendülhetne a folytatásban, melyet Benny Andersson és Bjorn Ulvaeus írt egy tervezett virtuális koncerthez.

A film egyik főszereplője, Amanda Seyfried is nagyon örült a hírnek, aki szerint minden szereplő gondolkodás nélkül igent mondana egy új filmre. Amanda szerint az, hogy Meryl Streep karaktere, Donna meghalt a második részben, új lehetőségeket adott, és alig várja, mivel lehet még kerekebb ez a gyönyörű történet.