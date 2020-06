Megérkezett az első kedvcsináló Az Igazság Ligája rendezői változatához

Megosztás Tweet



Rajongói nyomásnak is eleget téve jövőre látható lesz az eredeti elképzelése a filmnek.

Zack Snyder rendező az utolsó fázisban kiszállt a 2017-es Igazság Ligájából, családi tragédia okán. A filmet Joss Whedon fejezte be, és ellentmondásos visszhangot váltott ki az ő verziója, ami azért sem volt szerencsés, mert az állandó DC vs. Marvel harcban a Bosszúállók olyannyira hasított már akkor is, hogy a DC nem engedhette meg a legkisebb hibázási lehetőséget sem.

Nos, Snyder kitett a Twitterre egy 34 mp-es kedvcsinálót, amiben a Wonder Womant játszó Gal Gadot egy fáklyával a kezében sejtelmesen lépked egy barlangban – számolt be róla a Variety. A hangulat rideg és komor, épp ahogyan a rajongók elvárták volna. Minden bizonnyal óriási kíváncsiság övezi majd ezt a verziót, melyet SnyderCut-nak nevezett el a rendező.

És ha nem lenne elég, hogy mennyire kultikus lehetett az eredeti film, álljon itt az Aquamant alakító Jason Momoa kendőzetlen méltatása Snyder személyét illetően: “A legjobb része a szerepemnek az, hogy azt maga Zack alkotta meg, és hogy mindenkinél előbb élhettem át ez az egész őrületet!”