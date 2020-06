Egy régi családi fotóról derült ki, hogy a házaspár nem is az egyetemen találkozott először

Heidi Savitt és Ed Savitt az egyetemen találkozott egymással, amikor hősünk Ed, hősnőnktől Heiditől kért segítséget a kollégium mosógépének használatához. Ez lehetne a pár találkozásának története, de ők bizony nem ezt mesélik a barátoknak és a rokonoknak.

Amikor Heidi először bemutatta szüleinek kedvesét, anyukája viccesen felemlegette, hogy amikor Heidi kicsi volt, egy törökországi nyaraláson ugyancsak egy Ed nevű fiú legyeskedett körülötte. Mindaddig nem volt ez a történet több egy érdekes egybeesésnél, amíg az anyuka elő nem kereste a régi képeket és meg nem mutatta a párnak. Kiderült, hogy a fotón lévő szőke kisfiú ugyanaz az Ed, akibe Heidi beleszeretett az egyetemen.

