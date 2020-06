A rajongók szerint méltatlan, hogy Kristen Stewart alakíthatja Diana hercegnét

Kristen Stewart alakítja Diana hercegnőt a Spencer című filmben, amely a chilei Pablo Larraín rendezésében készül – írja a The Guardian brit lap internetes kiadása. A rajongók nagy része nem örül a választásnak, Twitteren rengetegen adnak hangot felháborodásuknak.

.#KristenStewart is set to play the late #PrincessDiana, who died in 1997 after a car crash in Paris https://t.co/8AjKuU8TrO

— The Hollywood Reporter (@THR) June 17, 2020