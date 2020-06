Ismét közös filmben játszik Robert De Niro és Anne Hathaway

Megosztás Tweet



Igazi sztárparádé lesz James Gray új filmje.

Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland, Anne Hathaway és Cate Blanchett főszereplésével készül James Gray új filmje, az Armageddon Time. De Niro és Hathaway másodszorra játszik együtt, első közös filmjük a 2015-ös A kezdő című vígjáték volt.

Robert De Niro és Anne Hathaway (Fotó: Getty Images)

A részben önéletrajzi ihletésű film Gray fiatalkorát mutatja be az 1980-as évekbeli New York Queens városrészében, ahol az Ad Astra – Út a csillagokba rendezője egy olyan magániskolába járt, amelynek mások mellett Donald Trump is a diákja volt.

A The Hollywood Reporter című filmes portál értesülései szerint az Armageddon Time forgatókönyvét Gray írta. Az alkotást a Wild Bunch nevű nemzetközi filmértékesítő cég fogja képviselni az idén virtuális formában jelentkező cannes-i filmvásáron.

A filmet jegyző RT Features produkciós cég részéről Rodrigo Teixeira végzi a produceri munkálatokat.