Bradley Cooper és Irina Shayk nem bírta egymás nélkül

Megosztás Tweet



Az a hír járja, hogy a pár összeköltözött a karantén idejére, ami alatt ismét fellángolt közöttük a szerelem.

Amikor tavaly nyáron kiderült, hogy szakított az álompár Bradley Cooper és Irina Shayk, a bennfentesek úgy nyilatkoztak, hogy a színész érzelmileg egyáltalán nem volt jelen Irinávalvaló kapcsolatában. Ez azonban nem volt mindig így! Amint azonban Bradley – aki nem csak főszereplője, de rendezője is volt a Lady Gagával készült Csillag születiknek – megkezdte a mozi forgatását, a dolgok megváltoztak.

Irina Shayk és Bradley Cooper (Fotó: Getty Images)

Cooper teljesen átszellemült, és nem figyelt párjára, lassacskán pedig elhidegültek egymástól, amin egyáltalán nem segített a pletyka, miszerint Cooper és Gaga titokban egymásba szeretett.

Azonban az Ok! magazin cikke szerint Coopert és Shaykot összehozta a karantén, és kibékültek. Kapcsolatuk a különválás után is baráti maradt, hiszen van egy kétéves kislányuk, Lea, akit közösen nevelnek. A szülők a karantén idejére ismét összeköltöztek, és volt idejük megbeszélni a dolgaikat. Egy bennfentes szerint mindig is volt esély a békülésre, de most érkezett el a megfelelő idő.

Egyelőre hivatalosan egyik fél sem nyilatkozott a témában.