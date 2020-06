Kit Harington jóképűbb, mint valaha - új külsővel fotózták le

Megosztás Tweet



Megunta a göndör hajat, katonás fazonra váltott.

Kit Harington fessen hagyta maga mögött a karantént – számolt be róla néhány fotó kíséretében a Just Jared. A Trónok harca 33 éves sztárja rendszerint a magánéletében is olyan göndör fürtöket visel, akár karaktere, Havas Jon, azonban változatosságra vágyhatott, így most egészen rövidre nyírt frizurával vág neki a nyárnak.

NEW Kit Harington spotted in London sporting a new buzzcut on a walk with his new dog pic.twitter.com/SvuaPFJbqu — Kit Harington Updates (@BestofKitH) June 15, 2020

Bár 2014-ben Harington arról panaszkodott, hogy állandóan felismerik az utcán, mivel nem vágathatja le hosszú, göndör haját, sokáig maga is ragaszkodott tincseihez.

A Londonban kutyáját sétáltató színész látszólag a karantén alatt az edzést sem hanyagolta el, legalábbis kidolgozott karizmai erről tanúskodnak.

Kit és felesége, Rose (Fotó: Rex Features)

Kit és felesége, Rose Leslie, akit a Trónok harca forgatásán ismert meg, legutóbb februárban, a Párizsi Divathéten mutatkozott nyilvánosan. Kitet legközelebb a Marvel Örökkévalók című szuperhősmozijában láthatjuk, mely jövőre debütálhat a mozikban.