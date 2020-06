Keanu Reeves rendkívüli dolgot tesz a beteg gyerekekért

Megosztás Tweet



Keanu Reaves 15 perces videóbeszélgetést ajánlott fel egy gyermekrák-alapítvány online árverésén – írja a The Hollywood Reporter.

Keanu Reeves. (Fotó: Getty Images/Roy Rochlin)

Az idahói központú Camp Rainbow Gold jótékonysági árverésére a színész egy 15 perces Zoom-hívást ajánlott fel a legmagasabb licitálónak. Mint mondta, szívesen válaszol beszélgetőpartnere kérdéseire, és talán koccinthatnak is virtuálisan egy pohár borral. Reaves többször adományozott már pénzéből és szabadidejéből rákalapítványoknak, egyik húgát ugyanis leukémiával kezelték.

A szervezet küldetése, hogy “érzelmileg megerősítő élményekkel gazdagítsák a rákkal diagnosztizált idahói gyerekeket és családjukat”, az aukcióval pedig anyagi támogatást akarnak biztosítani a koronavírus-járvány miatt későbbi időpontra halasztott táboruk számára.

“Hamar rájöttünk, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik online aukcióra hívják az adományozóinkat. Arra is rájöttünk, hogy az otthon töltött hónapok után az emberek vágynak a kapcsolatokra és a biztonságos, de feltöltő élményekre” – mondta Elizabeth Lizberg, a Camp Rainbow Gold ügyvezető igazgatója.

Az aukcióhoz több ismert személyiség is csatlakozik, a Fifth Harmony nevű együttes tagja, Ally Brooke például 15 perces minikoncertet ad szintén online. Az aukció június 22-én fejeződik be. A Camp Rainbow Gold több mint 400 idahói családnak nyújt ingyenes szolgáltatásokat, a szervezet több mint 300 önkéntessel rendelkezik.