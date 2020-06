A válófélben lévő Megan Fox nem vesztegeti az idejét, már új párja van

Mégis egy párt alkot Megan Fox és a rapper, Machine Gun Kelly. Május közepén derült ki, hogy a színésznő és férje, Brian Austin Green külön utakon folytatja, sőt, akkoriban pletykálták, hogy ennek oka az említett rapper, akivel a feleség feltűnően sok időt tölt együtt.

Megan Fox confirms her romance with Machine Gun Kelly as they hold hands and share a kiss… after her estranged husband Brian Austin Green stepped out with Courtney Stodden amid their splithttps://t.co/YlVfSK3sCg pic.twitter.com/RcNXSUtzTi

— Everyday News (@yournewsdaily) June 16, 2020