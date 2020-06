Óriási mérföldkőhöz ért Meghan és Harry kisfia - ezek voltak az első szavai

Megosztás Tweet



A legszebb és legizgalmasabb időszakát éli most a család.

Meghan hercegné és Harry herceg kisfia, Archie a múlt hónapban ünnepelte első születésnapját, azonban azóta újabb mérföldkövet hagytak el, a kisfiú ugyanis kimondta az első szavait.

Harry herceg, Meghan hercegné és kisfiuk, Archie (Fotó: Getty Images)

Rögtön több dolog is bekerült a gyerkőc szótárába: az anya és dada mellett, ami apát jelent számára, még a kutya és a könyv szavakat is sűrűn gyakorolja.

Ami pedig kedvenc időtöltéseit illeti, a szülők úgy nyilatkoztak a US Weeklynek, hogy kisfiuk imád bújócskázni és az építőkockákkal is hosszú időre le lehet foglalni. Archie egyébként szépen fejlődik, a szülők néhány héttel korábban arról is örömmel számoltak be, hogy a bútorokba kapaszkodva, már egyedül teszi meg lépéseit.

Harry feleségével, Meghannal együtt március végén gyakorlatilag kivonult a brit királyi családból, és bár sussexi hercegi, valamint hercegnői címüket megtartották, a monarchia hivatalos programjaiban a továbbiakban nem vesznek részt, közpénzellátmányt nem vesznek igénybe és a királynőt sem képviselik hivatalos fórumokon.

A házaspár Kaliforniában telepedett le, s mint nyilatkozták, élvezik az új életüket Los Angelesben, bár vannak fennakadások. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a paparazzik drónokkal leselkednek a pár jelenlegi ideiglenes otthona fölött, mely miatt állandó vendégei a helyi rendőrőrsnek.