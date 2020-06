Nem sok mindenki kap olyan szerelmi vallomást, mint John Legend felesége

Megosztás Tweet



Az énekes új lemezét párja és gyerekei ihlették.

Bigger Love címmel jelenik meg John Legend hatodik nagylemeze június 19-én. Az All Of Me-vel világhírűvé váló énekes-dalszerző őszintén vallott egy héttel a megjelenés előtt az albumról, melynek tracklistája és borítója is bemutatásra került.

Chrissy Teigen és férje, John Legend (Fotó: Getty Images/EPA/NINA PROMMER)

“A lemezt a szeretet ihlette. A szerelmem a feleségem iránt, a szeretetem a családom iránt, valamint a tisztelgés a zenei gyökereim iránt. A dalok még jóval a járvány és a zavargások előtt születtek, de így, az események után megjelenve különös értelmezést is nyernek. Nincsenek illúzióim, a zene önmagában nem menti meg a világot, de segít abban, hogy úrrá legyünk a rosszabb időszakokon” – nyilatkozta a Billboardnak John Legend.