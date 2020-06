Így fogyott néhány hét alatt 20 kilót Mark Ruffalo

Mark Ruffalo a Birdsey ikreket játssza az HBO-nak készült Ez minden, amit tudok című mini sorozatában. A melodrámában páratlan alakítást nyújt, hisz nem csak a válófélben lévő Dominickot formálja meg, de skizofrén testvérét, Thomast is.

Thank you for making the journey with us the last 5 weeks of #IKnowThisMuchIsTrue. Join us tonight at 9 pm on @HBO as we say goodbye to the Birdsey family. We will miss you. pic.twitter.com/Gzpp9Khly9

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 14, 2020