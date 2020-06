Nekrológot kapott egy macska Russell Crowe tollából

Elpusztult Russell Crowe édesanyjának cicája, akit maga a filmsztár mentett meg évekkel ezelőtt és ajándékozott anyukájának.

A sztár épp A remény bajnoka című filmre készült ausztráliai otthonában, ahol a birtoka körüli erdős részen igazi kalandparkot épített ki, mely minden izmát megmozgatta. Édesanyja má r egy ideje cicát szeretett volna, de mivel olyan helyen éltek, ahol gyönyörű madarak lepték el kertjüket, Russell nem hitte, hogy ez jó ötlet lenne. Az egyik nap edzés közben azonban valami szokatlanra lett figyelmes.

The point of the story… that kitten, called Cinders ( Cinderella Man ) died yesterday.

She had never grown to be fully trusting of humans, but, she loved my mum and my mum loved her.

Fairly aggressive with dogs and others, but she never scratched me. I took that as gratitude. pic.twitter.com/WShQH4Sv8P

