Lindsay Lohan rég nem nézett ki ilyen jól

A színésznő készen áll rá, hogy visszatérjen Hollywoodba.

Lindsay Lohan azok közé a 2000-es években igen népszerű tinisztárok közé tartozott, akik a hírnevet sajnos nehezen dolgozták fel. Az énekesnőként és színésznőként is komoly sikereket elérő Lohan, egy idő után már csak letartóztatásaival és függőségével került a címlapokra.

Lindsay Lohan (Fotó: Getty Images)

Lohan azonban már régen nem lefelé halad a lejtőn. Korábban Ibizán üzemeltetett egy klubbot, mely sajnos nem teljesítette be a hozzá fűzött reményeket, ellenben üzletasszonyként Dubaiban egyelőre megtalálta a számításait. Sőt, az év elején azt nyilatkozta a Varietynek, hogy miután az ausztrál Masked Singer zsűrijébe nem tér vissza, 2020-ban ismét forgatna.

Lindsay, aki énekesnő húga menedzsereként is tevékenykedik, a minap arról is beszámolt, hogy testileg és lelkileg is készen áll a nagy visszatérésre. A sztár a jógában találta meg az egyensúlyt, mely legfrissebb fotója alapján valóban nagyon jót tesz neki -írja a The Blast. Rég nem látszott ennyire egészségesnek.