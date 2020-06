Liam Neeson gyászol - 94 évesen elhunyt az édesanyja

Június 8-án betöltötte a 68-at Liam Neeson, idén azonban nem az ünneplésé a főszerep. A színész édesanyja, Kitty ugyanis vasárnap, egy nappal fia születésnapja előtt elhunyt – írja a Just Jared.

Liam Neeson suffers heartache as his mother Katherine 'Kitty' dies one day before his 68th birthday https://t.co/jbFED46clT

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 7, 2020