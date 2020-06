Lady Gaga végre ismét elfoglalta helyét a slágerlisták trónján

Megosztás Tweet



Új lemezével a Billboard éléig menetelt.

Lady Gaga új lemeze, a Chromatica vasárnapra elért a Billboard 200-as listájának az élére – írja a Just Jared.

Lady Gaga (Fotó: MTI/EPA/NINA PROMMER)

Az énekesnőnek ez a hatodik albuma, ami ezen a listán első tudott lenni. Az idei évben egy női előadó sem tudott új albummal egy hét alatt ekkora sikert elérni.

Gaga korábban A Star Is Born filmzenéjével, a Joanne, a Cheek to Cheek, az Artpop és a Born This Way című albumaival is a dobogó élére állhatott. Azzal, hogy az énekesnő kilenc év alatt hat listavezető albumot adott ki, ő lett a csúcstartó.

A “Rain on me” című dal, mely Ariana Grandéval közösen készült, már 92 millióan látták a Youtube-on.