Elhunyt Tina Turner egykori producere

Megosztás Tweet



Rupert Hine 72 éves volt.

Zenei producereken azokat a jó fülű szakembereket értjük, akik ott bábáskodnak egy-egy dalon vagy nagylemezen azért, hogy annak hangzása, stílusa, minősége olyan legyen, amilyet az adott előadó maga álmodott meg vagy mások álmodtak meg neki.

Rupert Hine (Fotó: Getty Images/Fin Costello)

Zenei rendezők, hangmérnökök, “megfejtő emberek” ők inkább, mintsem patrónusok, mint a filmeknél. Nos, épp egy ilyen nagyszerű név távozott most az élők sorából 72 évesen: Rupert Hine.

Az angol zenei szakember eleinte saját duójával maga is rivaldafényben volt, később már inkább a háttérben szeretett tevékenykedni, és nem is akárhogyan!

Ha ki kellene emelni a legsikeresebb dolgai közül egyet, akkor Tina Turner 80-as évekbeli lemezein való munkája a legemlékezetesebb, amikor több dalt, köztük a Bette Be Good To Me című slágert is ő felügyelte. Dolgozott továbbá a Fixx-szel, Chris de Burgh-gel, a Thompson Twinsszel, Suzanne Vegával és Bob Geldoffal is – írja a Billboard.