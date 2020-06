Új lemezzel készül az Erasure

Megosztás Tweet



A 80-as évek ikonikus popduója nem a babérjain akar ülni.

Az 1985 óta létező angol szintipop duó, az Erasure lényegében soha nem állt le, maximum a zenei trendek változtak úgy, hogy jóval kisebb rivaldafény jutott nekik az ezredforduló után. Ha a temérdek válogatáslemezt nem is számoljuk, még úgy is 17 albumot jelentettek meg, ami óriási dolog a mai zenei piacon.

Andy Bell énekes és a zenei mindenes Vince Clarke most sem ücsörögnek, Brooklynban találkoztak, hogy rögzítsék új zenei ötleteiket, melyek közül a Hey Now-ból készült szöveges videó már elérhető.

Az olyan dalok, mint a Sometimes, a Little Respect vagy a Love To Hate You bizonyára sokaknak cseng ismerősen a 80-as, 90-es évek diszkó bulijaiból és a rádiókból.