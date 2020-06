Erzsébet királynő hadat üzen a koronavírusnak és mégis megtartja születésnapi ünnepségét

Megosztás Tweet



Az ünnepséget ezúttal a Windsori-kastélynál rendezik meg.

Április 21-én 94 éves lett II. Erzsébet brit királynő, aki a koronavírus-járvány kellős közepén azt kérte, ne legyen semmilyen ceremónia vagy ünnepség születésnapja alkalmából.

London, 2019. június 8.

II. Erzsébet brit uralkodó (k) családjával nézi a hivatalos születésnapja alkalmából tartott hagyományos lovas díszszemlét a Buckingham-palota erkélyéről Londonban 2019. június 8-án. A Trooping of the Colour elnevezésű katonai parádét 1748 óta mindig június második szombatján tartják.

MTI/EPA/Neil Hall

Elmaradtak az ilyenkor szokásos tüzérségi díszsortüzek is, amelyekkel a hadsereg tiszteleg minden évben a Buckingham-palota tőszomszédságában fekvő hatalmas Green Parkban, illetve a Temze partján, a Tower ősi épületegyüttese mellett.

A palota azt is bejelentette, hogy az uralkodó hivatalos születésnapi ünnepsége, a Trooping the Colour néven közismert, hagyományosan júniusban esedékes színpompás katonai parádét sem rendezik meg.

A járvány lecsengésével és az Angliában is megkezdődött lazítások után azonban Erzsébet úgy döntött, hogy mégis megtartja születésnapját, annak ellenére is, hogy a legveszélyeztetettebb korosztályba tartozik, csupán kevésbé lesz grandiózus. Uralkodása 68 évében egyszer sem maradt el az ünnepély, így június 13-án egy visszafogott katonai ceremónia élteti majd a Windsori-kastélynál a királynőt, amit a BBC élőben közvetít –írja a Hello magazin.

Erzsébetnek ez lesz az első nyilvános megjelenése a karantén óta.