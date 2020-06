Tüneményes képen az újszülött királyi baba - kisfiával fotózták a bhutáni királynét

Megosztás Tweet



A királyi párnak másodszorra is kisfia született.

Dzsigme Keszar Namgyal Vangcsuk, Bhután királya és bűbájos felesége, Jetsun Pema közzétette az első fotókat második gyermekükről.

A királyi pár kisfiát azért most mutatták be, hogy ezzel is ünnepeljék a királynét, aki csütörtökön lesz 30 éves. A kisfiú nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az Instagram poszt szerint a héten a család azt is bejelenti. A párnak már van egy négyéves kisfia, Jigme Namgyel, akit hazájában Sárkány hercegnek hívnak.

Jetszun Pema bhutáni királyné és férje Dzsigme Keszar Namgyal Vangcsuk király (Fotó: Getty Images)

Dzsigme Vancsuk király igazán modern szemléletű uralkodónak számít, ennek ellenére is nagy volt a zúgolódás, amikor a közrendű családból származó Jetszun Pemát választotta párjául. A király kijelentette, hogy ő csak egy feleséget szeretne és eddig tartotta is magát elhatározásához. A szépséges és roppant stílusos királynét imádja a nép.