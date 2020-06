Több év után ismét együtt a Gyűrűk Ura szereplői - VIDEÓ

Megosztás Tweet



A ma napig is egy családként tekintenek egymásra.

A karantén alatt több sztár is úgy döntött, unalmas idejében saját műsorral jelentkezik online. John Krasinski után Josh Gadnak is sikerült nagyot alkotnia a Reunited Apart című formátummal, aki most a Gyűrűk Ura sztárjait hozta össze virtuálisan.

Sean Astin (Samu), Elijah Wood (Frodó), Orlando Bloom (Legolas), Dominic Monaghan (Trufa), Billy Boyd (Pippin) és Sir Ian McKellen (Gandalf) is leült laptopja elé egy kis nosztalgiázásra -írja a People magazin.

A műsorvezető megkérte a szereplőket, hogy mutassák meg egyforma tetoválásaikat is, mely egy tünde nyelven íródott felirat, ami kilencet jelent, utalva a Gyűrű Szövetségére.

“Ez volt az egyik legszebb pillanat, amikor azt éreztük, tényleg megvívtunk egy csatát, egy harcot, melyet mind másképpen éltünk át. A közös tetoválás egy családdá tett minket” – emlékezett vissza Dominic Monaghan.