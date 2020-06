Erzsébet királynő szó szerint kilovagolt a karanténból

Megosztás Tweet



Az uralkodó 94 évesen is hódol legnagyobb szenvedélyének.

Az elmúlt hetekben Erzsébet királynő és férje, Fülöp herceg 12 tagú személyzetükkel a Windsori-kastélyban töltötték a karantént. S bár a britek a hétfői nappal megkezdték a lazításokat, Erzsébet a hétvégén már engedélyezett magának egy kisebb kimenőt, természetesen csak birtoka határain belül -írja a Hello magazin.

II. Erzsébet 14 éves Fell póniján lovagolta be a kastély környékét, tette ezt egy keki kabátban és egy rózsaszín selyemkendőben. Bár már betöltötte a 94-et, a királynő most is hódol kedvenc sportjának, ami az ő korában igazán kivételes.

A királyi pár a nyarat általában skót kastélyában, Balmoralban tölti, ahova júliusban szoktak elutazni, és októberig nem is térnek vissza a Buckingham-palotába. A jelen helyzetre tekintettel azonban Erzsébeték maradnak Windsorban.