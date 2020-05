Brooke Shields alakja 55 évesen is irigylésre méltó

Megosztás Tweet



A születésnapos színésznőnek még mindig nagyon jól áll a bikini.

Bizony, bizony! Szalad az idő. Egy teljes generáció kult szerelmes filmje volt a Kék lagúna, melyben a világ megismerhette az akkor tizenötéves Brooke Shields-et.

Ha azt hiszi, hogy az akkor még tini lánynak ez lehetett az első próbálkozása, nagyot téved. Az 1980-as Kék lagúna előtt mér tíz egyéb mozi- és tv-filmben szerepelt Brooke.

Ha valakiről elmondható azonban, hogy az elképesztő sikerrel nem tudott mit kezdeni, az épp a New York-i születésű színésznő. Írd és mondd, egyetlen egy kereskedelmileg vagy szakmailag elismert alkotásban sem szerepelt többé.

Ilyenkor már-már megszokott, hogy a színészek menedékútvonala a sorozatszerep lesz. Nos, Brooke próbálkozott is becsülettel, de a Szeleburdi Susan több évadán kívül elbukott mindenben. Több lehetősége között ott volt a Szex és New York utánérzésű Rúzs és New York, de a nagy dobás

ezúttal is elmaradt.

Brooke Shields a Kék lagúnában. (Fotó: Getty Images)

Így megmarad mindnyájunk számára Emmelin Lestrange-nek a Kék lagúnából, aki ma ünnepli 55. születésnapját. Isten éltesse Brooke Shields-et!