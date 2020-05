Mi történt valójában? Dokumentumfilm leplezi le Brittany Murphy halálának okát

Megosztás Tweet



Állítólag a penész okozta tüdőgyulladás vitte el, melyben a mai napig is sokan kételkednek.

Brittany Murphy mindössze 32 évesen, 2009 decemberében hunyt el, akit férje Simon Monjack néhány hónappal később követett. A tragédia furcsasága, hogy mindkettőjük halálát állítólag tüdőgyulladás okozta.

Az amerikai egészségügyi hatóság Brittany Murphy halálával kapcsolatban azt állapította meg, hogy egy elhúzódó megfázás, különböző antibiotikumok együttes hatása, és a pár lakásában található penészgomba együttesen okolható a tragédiáért. Ezt azonban a mai napig is sokan kétségbe vonják, és a férj esetleges szerepét feszegetik, melyről most dokumentumfilm is készült Brittany Murphy: An ID Mystery címmel – írja az ET Canada.

A film előzetese a napokban debütált, mely tisztázza a néhai színésznő férjét, azonban kirajzolódik egy másik rokon felelőssége.

Brittany Murphy az 1995-ös Spinédzserek című filmben tűnt fel, főszerepet játszott a Szerelem és egyéb katasztrófák, a Nagydumás kiscsajok, a Szakítópróba és a Magánürügy című filmekben. Szerepelt az Észvesztőben, a Sin City-ben, a Ne szólj száj!-ban, A halott lányban, valamint Eminem barátnőjét játszotta a Nyolc mérföldben.