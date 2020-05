Megdöbbentette a rajongókat Justin Bieber házasságával kapcsolatos vallomása

Megosztás Tweet



A világhírű popsztár, akit fiatal kora óta körülrajongtak a hölgyek, ma már sokkal konzervatívabban gondolkodik néhány dologról.

Justin Bieber és felesége, Hailey Baldwin a karatén alatt hívták élete Facebook Watch sorozatukat, az Ask Me Anything Live-ot, melynek keretében a rajongók bármit kérdezhetnek kedvenceiktől.

A bármi itt most valóban szó szerint értendő, ugyanis a szexuális életüket érintő kényesebb témában is nyíltak voltak. Így derült ki, hogy Justin ma már várna a testi kapcsolattal a házasságig.

“Ha vissza tudnék menni, és nem kellene szembesülnöm olyan fájdalmas dolgokkal, amelyeket átéltem, akkor a házasságig vártam volna a szexszel” – válaszolt arra a kérdésre, hogy min változtatna, ha visszaforgathatná az idő kerekét. Majd így folytatta: “A szex nagyon is összezavarhatja a dolgokat, az, ha valakivel testi kapcsolatot folytatsz”.

A pár továbbá beismerte, hogy nagyon különböző élményeket gyűjtöttek a házasság előtti kapcsolataikból, de abban egyetértettek, hogy a fizikai kapcsolat néha csak még bonyolultabbá teszi két ember viszonyát.

Ami pedig a házasságot illeti, egyikük sem bánta meg, hogy fiatalon tették le fogadalmaikat. Hailey mindig is fiatalon szeretett volna családot alapítani, s bár a gyerektéma még nincs porondon, határozottan a jövőbeli terveik között szerepel.

És hogy mi a legjobb dolog a pár szerint a házasságban?

“Szeretem a tényt, hogy minden reggel egymás mellett ébredünk, akkor is, ha az előző napunk rossz volt, és a veszekedések ellenére számíthatok rá, hogy ő másnap is ott lesz mellettem” – fejtette ki a popsztár.