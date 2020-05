Egy medve lopakodott a 12 éves kisfiú mögött - szülei videóra vették

Megosztás Tweet



Az olasz család váratlan társaságot kapott a hétvégi kiránduláson.

Több kérdést is felvet, hogy a trentinoi Adamello-Brenta Nemzeti Parkban kiránduló család miért is a videózással volt elfoglalva, amikor a 12 éves gyerek nyomába egy barna medve eredt. Szerencsére a kalandból végül nem lett tragédia.

A gyereket az anyuka párja filmezte, ő is, és a fiú is nyugodtan lépdeltek a növényzetben, mintha mi se történt volna, ami nagyon is jó döntés volt részükről. Azonban a nagymama pánikolni kezdett és kiabált, mely kész csoda, hogy nem riasztotta meg a medvét. Végül az állat magára hagyta a családot, anélkül, hogy bárkire is rátámadt volna – írja a People magazin.

Körülbelül 90 medve él az olasz erdőnek annak a részén, ahol a család sétálgatott, de ahogyan az illetékes vadőr nyilatkozta, a medvetámadások nagyon ritkák.