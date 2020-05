Anyuka lesz a Hazug csajok társasága főszereplője

Megosztás Tweet



Sasha Pieterse októberre várja első gyermekét.

A Perry Little Liars, azaz a Hazug csajok társasága egykori szereplője, Sasha Pieterse anyuka lesz – derült ki a gólyahír a színésznő Instagram oldalán.

Sasha Pieterse (Fotó: Rex Features)

Az Alison DiLaurentist alakító Sasha két évvel ezelőtt ment feleségül a most 30 éves Hudson Sheafferhez. A 24 éves színésznő most pedig első terhességéről számolt be követőinek.

“Annyira izgatottak vagyunk, hogy végre megoszthatjuk veletek az örömteli hírünket, októberben ugyanis egy apró élet érkezik hozzánk. A második házassági évfordulónknál nem is tudunk alkalmasabb időpontot a bejelentéshez, ekkor változott meg örökre az életünk.” – idézte a posztot a Just Jared.

A bejelentéshez persze fotó is társul, melyen Sasha megmutatta szépen gömbölyödő pocakját.