Will Smith jelent meg álruhában Tom Hollandnál

A színész házában szó szerint megelevenedett a Kémesítve mese.

Sokan talán nem tudják, de Tom Hollandnak és Will Smithnek is van közös filmje, ami a Kémesítve című animációs mese. Ebben Tom egy “biodinamikus álcázáson” dolgozó fiatal tudósnak kölcsönzi a hangját, Will pedig a világ legjobb titkos ügynökének, aki galambbá változik egy kísérleti szérum miatt.

Így aztán szinte sorsszerű volt a hétfői jelenet, amikor Tom egyszer csak szembetalálkozik nappalija közepén egy galambbal. El is sütötte a poént, hogy Will Smith látogatta meg álcában.

Holland egy rövid haverkodás után végül egy törölköző segítségével terelte ki régi-új barátját a házából.