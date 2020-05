Meg kellett változtatni Elon Musk kisfia nevét, hogy anyakönyvezhessék

Megosztás Tweet



A matekegyenletnek tűnő számokból és betűkből álló név úttörő a maga nemében.

Nem semmi visszhangja volt Elon Musk és kedvese, az énekesnő Grimes döntésének, akik nemrégiben született kisfiuknak az “X Æ A-12” nevet adták.

Azonban ebben a formában az amerikai törvények szerint nem lehetett anyakönyvezni a picit, ezért némi változtatásra volt szükség. Nem tudni Musk bevetette-e a hatalmát, de a végleges verzió végül ez lett: X Æ A-Xii – írja cikkében a Dailymail. Arab számokat ugyanis nem tartalmazhat egy keresztnév, így váltottak rómaira. Az új verzió sem kevésbé bizarr, valljuk be…

És hogy hogyan kell kiejteni a gyermek nevét? Ex Ash A Twelve Musk. Jelentéséhez anno az anyuka adott magyarázatot, mely szerint az X az ismeretlen változót jelenti, az AE, tünde nyelven az Ai-nek felel meg, ami nem mellesleg szerelmet és mesterséges intelligenciát is jelent, az A-12 pedig a szülők kedvenc repülőgépének(SR-71) az előfutára, melyen még nem voltak fegyverek, csupán elképesztően gyors, melyből az “A” Grimes kedvenc dalára is utal, ami az Archangel.