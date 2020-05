Chris Prattnél nincs pechesebb - véletlenül mind az 51 ezer email-jét törölte

Minden azzal kezdődött, hogy a karanténban Chris Pratt, a Galaxis őrzői Űrlordja annyira unatkozott, hogy gondolta, válaszolni fog 35 ezer olvasatlan e-mailre – írja cikkében a Cnet.

A hanyagságra 7 éves fia, Jack hívta fel apja figyelmét, és noszogatta, hogy kéne már valamit kezdenie a felgyülemlett levelekkel.

Chris neki is állt a feladatnak, és bár az nem derült ki, milyen módon kívánta abszolválni a munkát, milyen sablonválaszt akart mindenkinek elküldeni, de addig-addig vacakolt a kijelölésekkel, hogy az összes, azaz mind az 51 ezer e-mailjét egy mozdulattal kitörölte.

“Óh, a francba! Mit csináltam?! Ez egy kész rémálom!”

Chris Pratt: I’m going to respond to all my unread emails

Also Chris Pratt: Accidentally deletes 51,000 emails pic.twitter.com/n7YKlTRvi2

— Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) May 21, 2020