Jason Derulo fúróról evett a kukoricát - a végeredmény mindenkit sokkolt

Több videó is kering az interneten, miért nem jó ötlet fúróra szúrt főtt kukoricát enni. A legszerencsétlenebbek fogukat törték, és látszólag így járt az énekes Jason Derulo is -írja a Dailymail.

A TokTok videó hamar bejárta az internetet, de csütörtökre, amikor is hibátlan hollywoodi mosolyt villantott egy lesifotósra autójából, kiderült, hogy valójában az egész csupán átverés volt. Élethű, de csak trükk.

Jason Derulo shows off a perfect row of teeth… after pretending to chip them during TikTok corn challenge https://t.co/mKEnVtArk0

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 20, 2020