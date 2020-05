Bradley Cooper a masnis hajráfjában, le se tagadhatná, hogy lányos apuka

Nem valószínű, hogy önszántából fogta hátra hosszú tincseit a sármos Bradley Cooper, már csak azért sem, mert a hajráf, melyben New Yokban lencsevégre kapták, rózsaszín volt és egy masni díszítette – írta cikkében az Instyle.

Bradley Cooper wearing a pink bow. That is all. https://t.co/DoXUGxavVj

Ettől pedig csak még aranyosabb a szituáció, hiszen egészen biztos, hogy Irina Shaykkal közös kislánya, Lea miatt viselte látszólag minden kényelmetlenség nélkül a hajbavalót.

Bradley Cooper out & about with Lea in New York (May 18) pic.twitter.com/sIryODT8vQ

— Bradley Cooper Network (@bradcoopernet) May 19, 2020