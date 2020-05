Az orvosok hozták vissza a halálból Calvin Harrist

Calvin Harris talán ma nem lenne köztünk, ha a sürgősségi ügyeletes orvosai nem mentik meg az életét 2014-ben, amikor leállt szívét újra kellett indítani -írja a Just Jared.

A skót dj Twitter oldalán hozta szóba a szörnyű esetet, bár több részlet homályban maradt.

“Számomra 2014 igazán érdekes év volt. Kezdtem azzal, hogy az Egyesült Királyságban a toplista élére kerültem, majd azzal zártam, hogy a sürgősségin újra kellett éleszteni. A kettő között pedig ez történt” – olvasható a kiposztolt koncertvideójához írt pár gondolat.

Hogy mi okozhatta a szívmegállást, az tehát továbbra is rejtély.

Interesting year for me 2014, started with me knocking myself off number 1 in the UK and ended with my heart getting restarted in the ER…this sort of stuff happened in between https://t.co/BS0JqXmyhY

— Calvin Harris (@CalvinHarris) May 20, 2020