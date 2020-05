Nem mutatják be a mozik Tom Hanks világháborús filmjét

Megosztás Tweet



A koronavírus miatt elmaradt a premier, így az Apple streamingszolgáltatónál debütál majd a történet.

Tom Hanks második világháborús filmjét, A Greyhound csatahajót az Apple streamingszolgáltatása szerezte meg. A film eredetileg júniusban, apák napján debütált volna be a mozikban, az Apple azonban még nem közölte, hogy mikor akarja bemutatni.

A Variety.com értesülése szerint a Sony Pictures produkciójának forgalmazásáért nagy verseny folyt, amit végül a féléve működő Apple TV Plus steramingszolgáltató nyert meg. A film végül azért került streamingszolgáltatóhoz, mivel a koronavírus-járvány miatt bizonytalan időre el kellett halasztani mozis forgalmazását.

A Greyhound 1942-ben, a második világháború elején játszódik. Tom Hanks egy szövetséges hadihajó kapitányaként szeli át az Atlanti-óceánt, miközben náci tengeralattjárók vadásznak rájuk.

A Ernest Krause kapitány (Hanks) a film első klipjében, amelyet márciusban mutatott be a Sony, elárulja, hogy először hajózik át az Atlanti-óceánon. Közben az is kiderül, hogy a vizeken, amelyeken haladnak, öt napig nem kaphatnak légitámogatást. A Greyhound azonban a kapitány vezetésével elpusztít egy német tengeralattjárót, és ezzel a Krause elnyeri a legénység bizalmát.

A filmben, amely C. S. Forester 1955-ben kiadott The Good Shepherd című regénye nyomán született, Stephen Graham, Rob Morgan és Elisabeth Shue is szerepel. A forgatókönyvet Hanks írta, a produkciót Aaron Schneider rendezte.