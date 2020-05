Főszereplő nélkül maradt a Batwoman - Ruby Rose váratlanul kilépett

Ruby Rose mindenkit megdöbbentett keddi nyilatkozatával, miszerint egy évad után otthagyja a Batwoman című sorozatát. A CW szériája igen sikeresen indult, nagy jövőt jósoltak neki, ezért is meglepő, hogy a színésznő, aki a címszereplőt alakította, és ezzel a DC egy igen ikonikus karakterét formálhatta meg, miért döntött így.

Ruby Rose will not be returning for the second season of Batwoman. The leading actress to take on the mantle is Brooklyn’s Nine Nine actress Stephanie Beatriz who have publicly shown interest in the role. pic.twitter.com/89japOuz4a

