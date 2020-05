Holtan találták a Twilight színészét és barátnőjét

Holtan találtak rá a 30 éves Gregory Tyree Boyce-ra és 27 éves barátnőjére, Natalie Adepojura Las Vegasban – számolt be a hírről közel egy héttel a tragédia után a People magazin.

#Twilight fans are mourning the death of Gregory Tyree Boyce—who played Tyler in the film—after he and his girlfriend were mysteriously found dead. https://t.co/C7HJJDPsum pic.twitter.com/gXfrqOVuwl

— E! News (@enews) May 18, 2020