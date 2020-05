Ryan Gosling ismét az űrbe megy

Megosztás Tweet



Az első ember után ismét asztronautát alakít a színész.

Ryan Gosling alakítja a főszerepet egy új filmben, mely A marsi című könyvet is jegyző Andy Weir következő regényéből készül – számolt be a The Variety című filmes portál.

Ryan Gosling (Fotó: Getty Images/Laurent Viteur)

Az amerikai író új könyve, amelynek egyelőre nincs címe, csupán Project Hail Maryként hivatkoznak rá, egy űrhajón lévő asztronautáról szól, akit megbíznak a bolygó megmentésével.

A regény 2021 tavaszán jelenik meg a Random House gondozásában. A megfilmesítési jogokért hétszámjegyű összeget fizetett az MGM filmstúdió. A rendezok és producerek Phil Lord és Chris Miller lesznek.

A film producerei között van továbbá Amy Pascal, Gosling – aki korábban Az első emberben öltött szkafandert -, Ken Kao és maga Weir is.

Weir bemutatkozó regényéből, A marsiból ugyancsak készült film, amelyet a magyar mozikban Mentőexpedíció címmel vetítettek. A 2015 októberében bemutatott mozit Ridley Scott rendezte, a főszerepet Matt Damon játszotta.