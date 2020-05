Charlize Theron elárulta, hogy önszántából borotválta le a haját a Mad Maxhez

A gyönyörű dél-afrikai színésznő, Charlize Theron és a stáb az öt évvel ezelőtt bemutatott Mad Max: A harag útja című filmmel egész korrekten ápolta a 80-as évek Mel Gibson-féle klasszikus Mad Maxének örökségét.

Charlize Theron will not be returning for the Mad Max: Fury Road 'Furiosa' prequel as Director George Miller is against using CG to de-age Theron for the film.https://t.co/R7i8kHBHQO pic.twitter.com/um9r1oYl3L

— IGN (@IGN) May 17, 2020