Jessica Alba új esélyt kap - akciófilmben tér vissza

Hiába voltak emlékezetes filmjei, nem tartozik a mai napig sem a legkeresettebb színésznők közé.

Ha Hollywoodban csinos és dögös nő vagy, akkor kétszeresen is meg kell harcolj az olyan figyelemért és elismerésért, amit a szakmaiságoddal szeretnél kivívni. Ezt a leckét a 39 éves Jessica Alba is megtanulta, aki tökéletes testével és arcával azonnal hódítani kezdett a 90-es években, kasszasikerekben is szerepelhetett, persze nem főhősként.

Jessica Alba (Fotó: MTI/EPA)

Egyértelműen a Sin City volt neki a vízválasztó, de valahogy sehogy sem indult be utána a várt karrier, bármennyire is szerette volna. A Fantasztikus négyessel sem tarolt akkorát, aztán megint a “jócsajt” kellett játszania a Ben Stiller-féle Utódomra ütökben.

Az utóbbi évek a Los Angeles legjobbjai című sorozattal teltek, ami szintén nem elégítette ki. Most a Netflix próbálkozik a még mindig gyönyörű Jessicával, méghozzá egy Trigger Warning című akciódrámával, melyben Alba egy leszerelt katonát játszik, aki egy nagyapai örökség révén egy bárt kezd üzemeltetni – tudta meg a Cinemablend. A történet során a kisváros helyi hősévé avanzsál.

Ez lesz számára az utolsó esélyek egyike?