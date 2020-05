Feleségül ment megmentőjéhez a lány, aki túlélte a Las Vegas-i lövöldözést

Megosztás Tweet



Történetük bejárta a világsajtót, miután lagzijuk most elmaradt a koronavírus miatt.

“Emlékszem, ahogy a földön feküdtem és Austin szemébe néztem, próbáltam feldolgozni, mi is történik. A következő pillanatban megfogta a kezem és rohanni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott” – mesélte el Chantal Melanson férjével való második találkozásának történetét a People magazinnak.

A kanadai nő és a kaliforniai férfi néhány órával azelőtt találkozott, hogy mindketten megmenekültek, és túlélték a Las Vegas-i lövöldözést. 2017-ben a Route 91 Harvest Fesztiválon Austin Monfort szúrta ki a tömegben Chantalt.

A férfi több próbálkozás után vette rá a lányt, hogy táncoljon vele, mely után végül telefonszámot cseréltek. Másnap aztán Chantal kereste fel történetünk hősét, hogy a fesztivál utolsó estéjét együtt is eltölthetnék. Kellemes estének ígérkezett, majd Jason Aldean koncertje alatt lövések dördültek.

Fekete nap lett ez a világ naptárában, amikor is egy Stephen Paddock nevű 64 éves nyugdíjas könyvelő, 59 ember ölt meg fegyverével, majd öngyilkos lett.

Austin elmondása szerint azonnal tudta, hogy a lány senkire sem számíthat, hisz vele jött el a koncertre, nem a barátaival, tudta, hogy neki kell őt innen biztonságban kimenekítenie, bármi áron.

Chantal és Austin másnap hazautazott, azonban továbbra is tartották a kapcsolatot, melyből aztán szerelem lett.

A pár tavaly tavasszal jegyezte el egymást, és a San Diego-i városházán meg is volt a hivatalos ceremónia, a lagzit azonban múlt péntekre tervezték, ami most a koronavírus miatt elmaradt. A pár egyébként egy egész Instagram oldalt szentelt szerelmük történetének, utolsó posztjuk pedig most bejárta a világsajtót, melyben az elmaradt ünnepség kapcsán írtak.