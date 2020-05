Online esküvő még nem durrant ekkorát - világsztárok lepték meg a párt

Megosztás Tweet



Az Office sorozat szereplői különleges meglepetéssel készültek két rajongónak.

John Krasinski kiötölte a világ talán legfantasztikusabb esküvői ajándékát két hűséges Office rajongónak. A színész elvállalta, hogy összeadjaa párt egy online Zoom-esküvő keretében – írja Just Jared.

Ez szép gesztus, de ha John egyszer nagy show-t akar, akkor abba mindent belead, így megkérte a sorozat egykori szereplőit, hogy vele együtt táncolják el azt az elhíresült koreográfiát, mely a sorozatban Jim (Krasinski) és Pam (Fisher) lagzijában is eltáncoltak.

A végeredményt a rajongók is láthatták Krasinski online show-jában, a Some Good Newsban, melyben tehát Steve Carell, Jenna Fischer, Mindy Kaling, BJ Novak, Rainn Wilson, Angela Kinsey, Kate Flannery, Brian Baumgartner, Ed Helms, Phyllis Smith, Oscar Nunez, és Creed Bratton is közreműködött.