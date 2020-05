Rocksztár és világmegváltó - hatvanéves Bono, a U2 frontembere

Megosztás Tweet



Az ír származású énekes dalaival jobbá akarta tenni a világot. Talán sikerült is neki...

Bono, eredeti nevén Paul David Hewson a 22 Grammy-díjjal kitüntetett ír U2 együttes énekese hatvanadik születésnapját ünnepli. Íme öt érdekesség, amit talán sokan nem is tudnak róla:

Bono, a U2 frontembere. (Fotó: Getty Images/Paul Zimmerman)

Egyszerűen csak Bono! De honnan jött a név?

A hetvenes évek elején egy Lipton Village nevű, a szürrealizmussal kacérkodó banda tagja volt, itt ragasztotta rá legjobb barátja a később Bonóra rövidült Bono Vox (latinul jó hang) művésznevet.

Konyhában alakult a U2

A U2 története 1976. szeptember 25-én kezdődött, amikor a 14 éves, dobokon játszó Larry Mullen az iskolai hirdetőtáblán keresett társakat egy rockbandához. A jelentkező Bono, a később The Edge néven ismertté vált gitáros Dave Evans és a basszusgitáros Adam Clayton első találkozására Mullen szüleinek konyhájában került sor.

Gitárosnak készült, de aztán a világ egyik legkarizmatikusabb énekese lett

Bono kezdetben gitározni akart, de a hangszeren játszani nem tudott (és azóta sem tanult meg igazán). Társai javaslatára inkább énekessé lépett elő és gyorsan kiderült, hogy karizmatikus egyénisége révén fizikailag és érzelmileg is szoros kapcsolatba tud kerülni a közönséggel.

Az emberiség hőse

Bono többek között az emberi jogokért folytatott áldozatos küzdelme kapcsán francia becsületrend lovagjának, a Brit Birodalom rendjének tiszteletbeli parancsnokának rangját is elnyerte, pályafutása során Grammy-, Oscar-, Golden Globe- és Nobel-békedíjra is jelölték, a Golden Globe-díjat 2014-ben a Mandela: Hosszú út a szabadságig című film egyik betétdaláért el is nyerte.

Szembetegség miatt visel mindig napszemüveget

Magánélete kevésbé látványos, mint színpadi előadásai, feleségével, Alison Stewarttal 1982 óta él házasságban, és négy gyermekük van. Megjelenéséhez hozzátartozik napszemüvege, amelyet glaukómája miatt szinte soha nem vesz le.