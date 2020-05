Jennifer Anistonnál tényleg senki sem unja jobban a karantént

Megosztás Tweet



Instagramján mutatta meg mivel üti el az időt mostanában.

Van idő, amikor már az is izgalommal tölt el egy háziasszonyt, ha nézheti ahogy a mosógépben forognak a ruhák. Jennifer Aniston persze nem az a tipikus háziasszony, de a jelen helyzetben olyan átlagos dolgok kötik le idejét, mint a napi mosás – írja a People magazin.

Jennifer Aniston (MTI/EPA/Paul Buck)

Jen pedig nem is restellte bevallani, hogy unalmas napjaiban a tárcsa megbabonázó forgása is izgalmasnak számít. Jen erről videót is készített, mely alatt Tyga és Curtis Roach slágere szól, a “Bored in the House”.

Bár most kifejezetten lelassult Aniston körül az élet, korábban úgy nyilatkozott, hogy nem terheli meg a dolog.

“Nem egy leányálom, inkább egy rémálom, de személy szerint nekem nem megterhelő. Az már inkább, hogy látom a hírekben, hogy mi történik odakint a világban” – nyilatkozta Jimmy Kimmel online műsorában.