A lepel lehullott: Bob Dylan nagy bejelentést tett

Dupla albummal jelentkezik a 79 éves zenész.

Bob Dylan közzétette, hogy június 19-én új dupla albummal jelentkezik. A Rough and Rowdy Ways című anyag előfutáraként az elmúlt hetekben két dalt publikált az amerikai sztár, péntekre virradóra érkezett a harmadik, a False Prophet.

Az irodalmi Nobel-díjas alkotó legújabb számával párhuzamosan mutatta meg a világnak, hogy fog kinézni és mi lesz a címe új stúdiólemezének. Ezzel a rajongók arra a kérdésre is választ kaptak, hogy Dylan ezentúl már “csak” dalokat jelentet-e meg, vagy megmarad az azok gyűjteményét jelentő album formátuma – írta a Variety.

A Rough and Rowdy Ways dupla vinylen és CD-n is megjelenik, és tíz szám lesz rajta, közülük három a március vége óta közzétett három dal, a Murder Most Foul, az I Contain Multitudes és a False Prophet. Az album darabjai minden bizonnyal azért oszlanak két lemezre, mert a március 27-én megismert grandiózus Murder Most Foul 17 perc hosszú.

Egyelőre csak találgatni lehet, hogy a lemez címéhez tartozik-e címadó dal, és ha igen, az a szintén Rough and Rowdy Ways című Jimmie Rodgers-szám feldolgozása-e. Mivel Dylan a múltban is előszeretettel használt új dalaihoz a rockzene történetében már ismert címeket, ebben sem lehetünk biztosak.

Ami a péntekre virradó éjszaka közzétett legújabb Dylan-dalt, a False Prophetet illeti, szövegében nincsenek olyan epikus szójátékok és kulturális utalások, mint az előző kettőben, ugyanakkor valószínűleg szélesebb körben lesz népszerű: középtempós ritmusa, táncolható zenéje szöges ellentétben áll a dob nélküli, zeneileg szabad formájú Murder Most Foullal és az I Contain Multitudes című dallal.

Bob Dylan, aki május végén lesz 79 éves, legutóbb 2012-ben jelentetett meg új számokból álló korongot (ez volt a Tempest), azóta tripla feldolgozásanyagot tett közzé az amerikai dalkincsből válogatva, például Frank Sinatra számaival. Közben újabb darabokkal gazdagította kiadatlan stúdiófelvételeit tartalmazó sorozatát (Bootleg Series); a legutóbbi az 1967 és 1969 közötti szerepléseire fókuszált Johnny Cash tévéshow-műsoraiban.