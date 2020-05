Bruce Willis fotóval bizonyítja, hogy visszatért a feleségéhez

Visszaállt minden a normális kerékvágásba a Bruce Williséknél. Mint ismeretes, Demi Moore és lányai apjukkal, Bruce-szal együtt kerültek karanténba, ami ugye azért furcsa, mert az akciósztár 2000-ben elvált a színésznőtől. Fel is röppent a pletyka, hogy Bruce és jelenlegi neje, Emma Heming szakítottak.

Bruce Willis FINALLY reunites with his wife Emma Heming and children Mabel, 8, and Evelyn, 6 https://t.co/AQrrTdnChX

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 5, 2020