Adele bomba alakján ámul a világ - megmutatta fogyása végeredményét

Születésnapja alkalmából friss képet posztolt az énekesnő.

Adele közel negyven kilót fogyott mióta tavaly elvált férjétől, új alakjáról eddig azonban csak lesifotók készültek. A díva, aki kedden 32. születésnapját ünnepelte, elérkezettnek látta az időt, hogy megmutassa kitartó munkájának végeredményét, és teljes alakos fotót posztolt magáról.

Adele mindig is kerek formáiról volt ismert (Fotó: MTI/EPA)

Mondanunk sem kell, hogy döbbenetes, elismerésre méltó, amit az énekesnő elért. Adele, mindig is a kerekded formáiról ismert díva volt, ezt azonban elfelejthetjük, ugyanis ezen jelző ellenkezője illik rá. A karcsú énekesnő fantasztikusan néz ki a fekete miniruhában, bár azt hozzá kell tenni, hogy alig felismerhető.

Idén az énekesnő nemigen hallatott magáról, teljes átalakulása ezért is ekkora meglepetés. Bennfentesek szerint Adele azonban készül is valamire, ezt sminkese is elpletykálta, ami talán egy új lemez lehet – számolt be róla a Hello magazin.