Nicolas Cage lesz a Tigriskirály

Nicolas Cage fogja játszani Joe Exoticot a Tigriskirály néven ismertté vált egykori amerikai magánállatkert-igazgatóról készülő játékfilmsorozatban.

Nicolas Cage will play Joe Exotic (aka the Tiger King) in a scripted TV series. https://t.co/fTfjNxQTSF pic.twitter.com/GVdGlaVOHn

— IGN (@IGN) May 4, 2020