Mick Jagger és Will Smith összefogott Indiáért

Az online jótékonysági műsor keretében helyi és nemzetközi hírességek 160 millió forintnak megfelelő rúpiát gyűjtöttek össze.

India legnagyobb sztárjai mellett olyan nemzetközi hírességek is szerepeltek a hétvégén megrendezett indiai adománygyűjtő gálán, mint Will Smith vagy Mick Jagger. Az I for India című rendezvény műsorát a Facebookon követhette a közönség.

Mick Jagger (Fotó: Getty Images/Frank Hoensch)

Jagger és Smith azoknak a vidéki nincstelen munkásoknak a nehéz helyzetére hívta fel a figyelmet, akik március vége óta az országos karantén miatt elvesztették munkájukat és éheznek.

Prijanka Csopra színésznő és férje, Nick Jonas, Joe Jonas és felesége, Sophie Turner, Bryan Adams, A.R. Rahman, Jay Sean és Mindy Kalin, valamint Hritik Rosan is felléptek, továbbá indiai kórusok és gyerekek is énekeltek a gálán.

Más hírességek orvosokkal és szakértőkkel készítettek interjúkat a járványról és a betegség frontvonalában végzett munkájukról.

A Karan Dzsohar és Zoja Akhtar bollywoodi rendezők által rendezett műsorral eddig 37,5 millió rúpiát (160 millió forintot) sikerült gyűjteni a kitűzött 60 millióból.

Egy filantróp csoport vállalta, hogy a beérkezett adományok összegét megduplázza. A csoport tagjai között szerepel Bill és Melinda Gates alapítványa is – számoltak be róla vasárnap a szervezők.

Az adományokból több mint száz, élelmet és alapvető ellátást biztosító szervezetnek juttatnak a járvány alatt. Az 1,3 milliárdos lakosságú Indiában a vasárnapi adatok szerint több mint 40 ezer megbetegedés és 1306 halálozás köthető a koronavírus-járványhoz.