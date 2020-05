Különleges meglepetés: a nagyi ragyogó arccal nézte unokáját menyasszonyi ruhában

A távolságtartás és ez az egészségügyi protokoll nem állhat útjában egy házasságnak Amerikában sem, csak éppen kreatívan, de leginkább szívvel kell hozzáállni.

Woman Gets Visit from Granddaughter on Her Wedding Day Through Glass: 'Love That Girl So Much' https://t.co/CKaG60T41P

— People (@people) April 29, 2020