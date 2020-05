Chris Evans összecsődíti a Bosszúállókat az online térben

Megosztás Tweet



A rajongók pedig részt vehetnek a konferencia-beszélgetésben.

Amerika kapitány, azaz Chris Evans elfogadta Chris Pratt “All In” elnevezésű kihívását, és egy olyan grandiózus ötlete támadt, hogy összecsődíti a Bosszúállók csapatát, akik ugyebár A-listás hollywoodi sztárok.

A lista impozáns: Robert Downey Jr (Vasember), Scarlett Johansson (Fekete özvegy), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Sólyomszem) és Mark Ruffalo (Hulk) egy időben lesz jelen azon a videókonferencián, melyre egy 10 dolláros tombolával esély nyílik rajongóknak bejutnia.

Aki bejut, nemcsak beszélgethet a nagyágyúkkal, hanem társasozhatnak is velük. Evans továbbá kihívta hasonló All In-játék lebonyolítására Sebastian Stant (Amerika kapitányból Bucky), Sam Wilsont (Falcon) és Billy Portert is.